Nie żyje 50-latek. "Z niewyjaśnionych przyczyn nie otworzył mu się spadochron"

Kobiety z różnych części świata pisały do mnie, że im też się to przytrafiło i nie wiedzą, co robić - mówiła w rozmowie z BBC ginekolożka Miriam Al Adib, matka jednej z nastolatek, której spreparowane przy pomocy sztucznej inteligencji nagie zdjęcia krążyły w internecie. Kobieta w mediach społecznościowych nagłośniła sprawę z Almendralejo na zachodzie Hiszpanii. - Chciałam przekazać wiadomość: to nie twoja wina - powiedziała, zwracając się do osób dotkniętych tego typu formą przemocy. W sprawie fotomontaży toczy się śledztwo.