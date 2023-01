Miał na zajęciach chodzić po brzuchach kursantów. Wykładowca ze szkoły policji stanie przed sądem

Jeden z policjantów po zajęciach miał złamane, a drugi stłuczone żebra. Prokuratura oskarżyła wykładowcę szkoły policji w Pile (woj. wielkopolskie) o spowodowania obrażeń ciała oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany nie przyznaje się do winy.

Sprawę we wrześniu zeszłego roku nagłośniła "Gazeta Wyborcza". Adam Z., wykładowca z zakładu prewencji i technik interwencyjnych – jak podała - miał w trakcie zajęć z policjantami "chodzić im po brzuchach". Według ustaleń gazety, wykładowca miał w ten sposób spowodować kontuzje u dwóch słuchaczy: u jednego z nich doszło do złamania, u drugiego - do stłuczenia żeber.