Lekarka zakażona koronawirusem przyjechała do szpitala na badania. "Stworzyła realne zagrożenie"

Zamiast siedzieć w domu i czekać na karetkę wymazową, sama postanowiła pojechać i sprawdzić, czy jest już zdrowa. Zakażona koronawirusem lekarka z Piły (woj. wielkopolskie) miała pojawić się w punkcie mobilnego pobierania wymazów "drive-thru". - Nikt nie ma prawa bezpodstawnie narażać innych. Tym bardziej jest to oburzające, że uczyniła to osoba, która składała przysięgę Hipokratesa – komentuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

To właśnie starosta pilski poinformował w niedzielę wieczorem o zdarzeniu w mediach społecznościowych. "Zakażona z potwierdzonym koronawirusem lekarka postanowiła złamać przepisy i ... ( wybaczcie słownictwo) "olała" obowiązek izolacji i zakaz kontaktowania się z innymi osobami. Jakim trzeba być nieodpowiedzialnym człowiekiem, że mając wykształcenie medyczne (lekarz) i do tego zarządzoną izolację z potwierdzonym koronawirusem, opuszczać swój dom jako miejsce wskazanej i zarządzonej izolacji" – napisał Eligiusz Komarowski.

"Mam nadzieję, że dyrekcja szpitala wyciągnie należyte konsekwencje, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, postąpi zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Nikt nie ma prawa bezpodstawnie narażać innych. Tym bardziej jest to oburzające, że uczyniła to osoba, która składała przysięgę Hipokratesa" – komentuje.

Sanepid żąda wyjaśnień

Pilski sanepid potwierdza, że takie zdarzenie miało miejsce. - Wdrażamy procedury wyjaśniające, jestem już po rozmowie z dyrektorem szpitala, którego poprosiłam o wyjaśnienie, jak doszło do tej sytuacji. Chcę otrzymać od niego dokładny opis zdarzenia. Również do tej pani zwrócimy się o wyjaśnianie stanu faktycznego. Wszczęte będzie postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia zasad izolacji. Tej pani grozi kara pieniężna do 30 tysięcy złotych – mówi tvn24.pl Danuta Kmieciak, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.