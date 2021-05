Dziewczyny kładły się na ruchliwej jezdni, pluły i obrażały przechodniów. Mają od 11 do 13 lat

Pilskim policjantom udało się ustalić, kim są osoby, które kładły się na ruchliwej drodze. To siedem dziewcząt, w wieku od 11 do 13 lat. Okazało się, że na sumieniu mają znacznie więcej.

"Pluły, piły, biły"

Jak się okazało, ze sprawą miało związek siedmioro dziewcząt w wieku od 11 do 13 lat. - Działały w różnych konfiguracjach, zachowując się w sposób wykazujący wysoki stopień demoralizacji. Nieletnie między innymi używały słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do przypadkowych osób, pluły na przechodniów, piły alkohol, a także wchodziły bez pukania do przypadkowych domów i pod pretekstem skorzystania z toalety zamierzały dokonać kradzieży - wylicza Zeszot.