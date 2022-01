Piła. Potrącił rowerzystę, uciekł, porzucił samochód i zgłosił kradzież auta

Kierowca w Pile (województwo wielkopolskie) potrącił rowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia. Samochód porzucił kilka ulic dalej i zgłosił policji, że pojazd mu ukradziono. Wszystko po to, by uniknąć odpowiedzialności za potrącenie rowerzysty. Teraz mieszkaniec gminy Ujście odpowie nie tylko za spowodowanie kolizji, ale też za składanie fałszywych zeznań.

Na al. Poznańskiej w Pile kierujący fordem 50-letni mieszkaniec gminy Ujście doprowadził do kolizji z rowerzystą. - Kiedy pokrzywdzony zaczął dzwonić po policję, sprawca wrócił do pojazdu i odjechał z miejsca kolizji - tak o przebiegu zdarzenia opowiada starszy sierżant Wojciech Zeszot, oficer prasowy pilskiej policji.

Twierdził, że auto mu skradziono

Mężczyzna po kilku godzinach sam pojawił się w siedzibie pilskiej policji. Zgłosił się jednak nie po to, by przyznać do spowodowania kolizji, ale po to, by złożyć zawiadomienie o kradzieży auta.