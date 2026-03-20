15-latkowie nękali rodzinę swojego rówieśnika. W ruch poszły petardy, jajka i butelki

Piła. Trzech 15-latków nękało rodzinę swojego rówieśnika Źródło: TVN24

Jak poinformował młodszy aspirant Wojciech Zeszot z Komendy Powiatowej Policji w Pile, pod koniec ubiegłego roku do policjantów wpłynęły zgłoszenia o incydentach z udziałem nieletnich na jednym z osiedli.

- Młodzi sprawcy wielokrotnie dzwonili i uciekali z miejsca. Innym razem kopali w furtkę i ogrodzenie, a także obrzucili elewację budynku jajkami i butelkami. Uczynili sobie z niepokojenia innych rozrywkę - podał policjant.

Trzech 15-latków nękało rodzinę swojego rówieśnika Źródło: KPP w Pile

Z czasem stali się jednak bardziej agresywni. 15-latkowie wysadzili petardą skrzynkę na listy, uszkadzając fragment ogrodzenia, porysowali zaparkowany samochód, spuścili powietrze z koła, a także obrzucili budynek kamieniami.

Zidentyfikowali sprawców

Sprawców zarejestrował monitoring. Mimo że mieli zakryte twarze, policjantom udało się ustalić ich tożsamość i zatrzymać.

- Sprawcami okazali się 15-letni mieszkańcy Piły oraz gminy Kaczory. Nie umieli racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Straty, jakie wyrządzili, oszacowane zostały na kwotę ponad siedmiu tysięcy złotych - dodał młodszy aspirant Wojciech Zeszot

O losie nastolatków zadecyduje sąd dla nieletnich.

Opracował Michał Malinowski /tok

