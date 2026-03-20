Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

15-latkowie nękali rodzinę swojego rówieśnika. W ruch poszły petardy, jajka i butelki

Źródło: TVN24
W Pile trzech 15-latków nękało rodzinę swojego rówieśnika. Młodzież niszczyła elewację budynku i ogrodzenie posesji, używając petard, jajek i butelek. Nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Teraz będą tłumaczyć się przed sądem.

Jak poinformował młodszy aspirant Wojciech Zeszot z Komendy Powiatowej Policji w Pile, pod koniec ubiegłego roku do policjantów wpłynęły zgłoszenia o incydentach z udziałem nieletnich na jednym z osiedli.

- Młodzi sprawcy wielokrotnie dzwonili i uciekali z miejsca. Innym razem kopali w furtkę i ogrodzenie, a także obrzucili elewację budynku jajkami i butelkami. Uczynili sobie z niepokojenia innych rozrywkę - podał policjant.

Źródło: KPP w Pile

Z czasem stali się jednak bardziej agresywni. 15-latkowie wysadzili petardą skrzynkę na listy, uszkadzając fragment ogrodzenia, porysowali zaparkowany samochód, spuścili powietrze z koła, a także obrzucili budynek kamieniami.

Zidentyfikowali sprawców

Sprawców zarejestrował monitoring. Mimo że mieli zakryte twarze, policjantom udało się ustalić ich tożsamość i zatrzymać.

- Sprawcami okazali się 15-letni mieszkańcy Piły oraz gminy Kaczory. Nie umieli racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Straty, jakie wyrządzili, oszacowane zostały na kwotę ponad siedmiu tysięcy złotych - dodał młodszy aspirant Wojciech Zeszot

O losie nastolatków zadecyduje sąd dla nieletnich.

Opracował Michał Malinowski /tok

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pile

Udostępnij:
Tagi:
WielkopolskaSprawy sądowe w PolscePolicja
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

