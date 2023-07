Nygus to nowy czworonożny ambasador wielkopolskiej policji

Nowy nabytek Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu ma cztery łapy i skacze przez płoty o wysokości ponad 2 metrów. Nygus to 1,5-roczny owczarek belgijski. Jego przewodnik aspirant Krzysztof Tomczak mówi, że już radzi sobie znakomicie, a jest na dobrej drodze, by stać się perfekcyjnym psem patrolowym.

W poznańskich oddziałach prewencji policji służy 12 psów patrolowych – to pierwszy tego typu specjalistyczny pluton w Polsce. Jednym z czworonogów od 3 miesięcy jest 1,5-roczny Nygus, piękny owczarek belgijski malinois.

Wcześniej jego przewodnik aspirant Krzysztof Tomczak szkolił go w Poznaniu przez 4 miesiące. Nie ukrywa dumy ze swojego podopiecznego, który w tym czasie zrobił ogromne postępy.

Lubi pieszczoty, ale może być bronią

Siła i zwinność to cechy, które będą niezbędne w pracy Nygusa – jego zadanie to między innymi udział w patrolach na terenach spacerowych, jak Malta czy Cytadela, ale też zabezpieczanie imprez masowych. Musi także umieć na komendę zamienić się w żywą broń, by obronić swojego przewodnika lub zatrzymać uciekającego sprawcę przestępstwa.