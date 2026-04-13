Poznań

Potrącił rowerzystę i odjechał. Zaskakujące tłumaczenie kierowcy

|
Kierowca przekonuje, że nie wiedział, że potrącił człowieka
Do zdarzenia doszło w powiecie gostyńskim
Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i nieudzielenie pomocy usłyszał kierowca, który potrącił rowerzystę w pobliżu Gostynia i odjechał. Mężczyzna przedstawił prokuratorowi swoją wersję zdarzeń.

Prokuratura Rejonowa w Gostyniu (Wielkopolska) wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w piątek na trasie Piaski-Godurowo. Około godziny 20.30 kierujący Volkswagenem 56-latek potrącił rowerzystę, a potem odjechał z miejsca zdarzenia. Rannego 41-latka znalazł inny kierowca i to on wezwał pomoc.

Z kolei policjanci patrolujący teren dostrzegli auto, które miało ślady zderzenia pasujące do tego wypadku.

Auto w bagnie, w środku dwie osoby. Żadna nie przyznała się do kierowania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Auto w bagnie, w środku dwie osoby. Żadna nie przyznała się do kierowania

Lublin
Twierdzi, że zderzył się z ptakiem

Kierujący busem Leszek S. został już przesłuchany przez prokuratora i złożył wyjaśnienia. Mężczyźnie przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego i nieudzielenia pomocy. Grożą za to nawet 3 lata więzienia, ale jak tłumaczy Bogdan Zygmunt, szef gostyńskiej prokuratury, w przypadku opuszczenia miejsce zdarzenia dochodzi do zaostrzenia kary - w tym przypadku do 4,5 roku więzienia. Choć - jak podkreśla prokurator - klasyfikacja czynu może się jeszcze zmienić.

Kierowca przekonuje, że nie wiedział, iż potrącił człowieka
Kierowca przekonuje, że nie wiedział, iż potrącił człowieka
Źródło: KPP Gostyń

- Podejrzany przyznaje się do udziału w wypadku, a nie przyznaje się do tego, że zbiegł z miejsca zdarzenia. Jego linia obrony jest taka, że nie miał świadomości, że potrącił człowieka. Jak twierdzi, był przekonany, że uderzył w jakiegoś gołębia albo innego dużego ptaka. Nie sprawdził tego i pojechał dalej. Taką samą wersję przedstawił swojej żonie, która została przesłuchana w charakterze świadka - powiedział nam prokurator Zygmunt.

Poszkodowany rowerzysta wciąż przebywa w szpitalu w Lesznie. Przeszedł operację. W wyniku wypadku ma złamaną miednicę.

Trzy kobiety potrącone na chodniku, jedna nie żyje. Dwie osoby z zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzy kobiety potrącone na chodniku, jedna nie żyje. Dwie osoby z zarzutami

Trójmiasto

Wiadomo, że podejrzany kierowca był trzeźwy, wstępne badania pod kątem narkotyków również nic nie wykazały. Od mężczyzny pobrano jeszcze krew do dalszych badań.

Kluczowe dla dalszego postępowania będą miały stan zdrowia 41-letniego rowerzysty oraz opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 5 tysięcy złotych.

OGLĄDAJ: Magyar o Ziobrze i Romanowskim: Jeśli nie opuścili Węgier, wydamy ich Polsce
Peter Magyar

Magyar o Ziobrze i Romanowskim: Jeśli nie opuścili Węgier, wydamy ich Polsce

Peter Magyar
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Gostyń

Czytaj także:
Konotopie. Trwa budowa pomnika Matki Boskiej Bolesnej
Wypadek na budowie 55-metrowego pomnika Matki Boskiej
Kujawsko-Pomorskie
Paweł M. "Misiek" już w Polsce
"Misiek" był dla nich "papieżem", a "Zielak" jego prawą ręką. Obaj zostali skazani
Kraków
Jamie Lee Curtis
Amerykańska gwiazda: dziś czuję dumę ze swojego pochodzenia
Kultura i styl
Protest Greenpeace na wieży szybowej kopalni Szczygłowice w Knurowie
Aktywiści z czterech krajów na wieży kopalni. "Postępowanie w trybie przyspieszonym"
Katowice
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"
BIZNES
Policja szuka zaginionego Szymona Woźniaka
Policja szuka zaginionego 17-latka
Poznań
imageTitle
Koniec gehenny polskiego siatkarza. Będzie uniewinniony
EUROSPORT
29-latek narkotyki ukrył w atrapie Biblii
Uciekał z "biblią" pełną narkotyków
Trójmiasto
imageTitle
Sabalenka wciąż króluje, Świątek musi nadrabiać
Najnowsze
Belgia zakazuje używania automatycznych kosiarek
Nietypowy zakaz. Dotyczy robotów koszących i jeży
METEO
Broń, z której 41-latek strzelił w głowę 19-latka
Strzelił 19-latkowi w tył głowy z broni pneumatycznej
Lublin
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
"Gdzie jest Peter Szijjarto?" Media o "zniknięciu" szefa węgierskiego MSZ
Świat
imageTitle
Rory McIlroy dołączył do legend
EUROSPORT
shutterstock_2617763735
OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie
BIZNES
Britney Spears wyda biografię
Gwiazda pop podejmuje leczenie. Dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka
Kultura i styl
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Wypadek w Łomiankach
Kobieta i nastolatek zginęli. Służby namierzyły auto, które odjechało z miejsca tragedii
WARSZAWA
senior praca shutterstock_520964182
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
BIZNES
Młody mężczyzna odwiedza lekarza w klinice. Koncepcja świadomości raka
"Jesteśmy pod tym względem w ogonie Europy". Przez to tracimy pieniądze
Agnieszka Pióro
imageTitle
Co tu się wydarzyło? Kuriozalny gol w Paragwaju
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki zabrał głos po wyborach na Węgrzech
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
WARSZAWA
Pożar maszyn budowlanych w Słajszewie na Pomorzu
Pożar na drodze do przyszłej elektrowni jądrowej. Policja nie wyklucza podpalenia
Trójmiasto
jelito
Prosta analiza zamiast kolonoskopii? "90 procent skuteczności w wykrywaniu raka"
Zdrowie
Peter Magyar
Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?
Świat
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Niemcy obniżą podatek od paliw. Na dwa miesiące
BIZNES
imageTitle
"Przyjdzie moment, gdy będę się zastanawiał, dlaczego nie wygrałem"
EUROSPORT
Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Spotkanie po historycznym locie. Nagranie
METEO
Kuczmierowski
Posiedzenie sądu w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS ponownie przełożone
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
BIZNES

