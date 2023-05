Setki zużytych strzykawek wyrzucono do kanału. Prokuratura wszczyna śledztwo

O sprawie setek strzykawek wrzuconych do kanału Olsztynka pod Mosiną na początku maja zawiadomił nas internauta. "To są przecież niebezpieczne odpady medyczne. Trzeba się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie, bo są skażone. Przypomnijmy sobie, jak w czasie COVID-19 pracownicy firm komunalnych nie chcieli wywozić śmieci, bo były tam wyrzucane testy wykrywające koronawirusa. A tu, pod Mosiną, ktoś celowo wyrzucił do wody całą górę strzykawek i rękawiczek medycznych. To nie są żarty! To są odpady, które są oznaczane takim charakterystycznym znaczkiem 'biohazard' i podlegają specjalnym procedurom. Po użyciu powinny trafić do spalarni odpadów medycznych, a nie do kosza na śmieci, śmietnika na osiedlu, a tym bardziej do rzeczki płynącej w pobliżu. Wyrzucenie tych odpadów do wody powinno skończyć się wysoką karą, dla kogoś, kto to zrobił" - napisał.