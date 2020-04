Płomienie objęły cały budynek, strażacy wodę do gaszenia musieli czerpać z pobliskiego stawu i rzeki

11 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem obory w Pawłowie Skockim (woj. wielkopolskie). W budynku, na szczęście, nie było zwierząt. Były za to łatwopalne siano i słoma.

Wodę czerpali z rzeki i stawu

Z ogniem walczyli do rana. Działania zakończyli dopiero o godzinie 5:30. Strażacy mieli problem z dostępem do wody - trzeba było ją dowozić z utworzonego punktu czerpania wody, do którego pompowano wodę z pobliskich rzeki i stawu.