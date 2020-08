W wypadku zginęła jego czteromiesięczna córka. Ojciec zaproponował karę dla siebie, prokurator się zgodził

Doprowadził do wypadku w Parzewie (woj. wielkopolskie), w którym zginęło czteromiesięczne dziecko, a osiem osób zostało rannych. Pół roku po zdarzeniu mężczyzna złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, a akt oskarżenia trafił do sądu.

- Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler. 42-latek zaproponował dla siebie sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata i dozór kuratora. - Oskarżony wcześniej nie był karany i przyznał się do winy. Dlatego prokurator wyraził zgodę na zaproponowaną karę i wraz z aktem oskarżenia złożył odpowiedni wniosek do sądu - poinformował prokurator Maciej Meler.