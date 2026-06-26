Poznań Akcja ratunkowa nad jeziorem w Pamiątkowie. 17-latek zmarł w szpitalu Oprac. Aleksandra Sapeta |

Służby przy jeziorze Pamiątkowskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: crab

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzeczniczka policji w Szamotułach poinformowała w sobotę przed południem, że nie udało się uratować życia 17-latka, którego grupa nurków wyciągnęła z jeziora.

Chodzi o akcję służb, które w piątek po godzinie 19 zostały wezwane nad jezioro we wsi Pamiątkowo, w gminie Szamotuły (województwo wielkopolskie), gdzie podczas pływania pod wodą zniknął 17-latek. Do akcji zadysponowano łącznie 11 zastępów strażackich.

Nastolatek został wyciągnięty z wody przez nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Reanimacja chłopaka trwała blisko godzinę.

O godzinie 21 aspirant Ewelina Grzeszkowiak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach przekazała, że przywrócono mu funkcje życiowe. Chłopak został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Jeszcze w nocy 17-latek zmarł w szpitalu.

Źródło: Google Maps