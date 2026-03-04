Logo strona główna
Poznań

W rachunkach był błąd, muszą powtórzyć wybór wykonawcy remontu palmiarni

Palmiarnia w Poznaniu zostanie kompleksowo wyremontowana
Tak ma wyglądać Palmiarnia Poznańska po modernizacji
Źródło: PIM
Ponad stuletni pawilon Palmiarni Poznańskiej zostanie wyremontowany. Prace mają potrwać do 2030 roku. Na razie jednak nie wiadomo, kto je wykona. Firma, która wygrała przetarg, pomyliła się bowiem w rachunkach.

Palmiarnia Poznańska znajduje się w Parku Wilsona na Łazarzu. To jeden z ważniejszych punktów na turystycznej mapie Poznania. O remoncie palmiarni mówiło się od kilku lat. Wydawało się, że niebawem się rozpocznie.

Pod koniec 2025 roku w przetargu wyłoniono wykonawcę prac. Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowały jednak we wtorek, że przetarg trzeba ponowić.

Palmiarnia w Poznaniu zostanie kompleksowo wyremontowana
Palmiarnia w Poznaniu zostanie kompleksowo wyremontowana
Źródło: PIM

Błąd rachunkowy

Wybrany wykonawca oferował przeprowadzenie kompleksowej modernizacji za 190 milionów złotych - dlatego miasto zwiększyło budżet inwestycji do tej kwoty. Z firmą jednak nie podpisano umowy. Okazało się, że jeden z oferentów odwołał się od wyniku przetargu i wskazał na błąd rachunkowy w obliczeniu ceny przez zwycięską firmę.

"W toku postępowania przetargowego oferent poprawił swój błąd. Sprawa została skierowana do Krajowej Izby Odwoławczej, która unieważniła te poprawki i uznała roszczenie za zasadne. Oferta z najniższą ceną musiała więc zostać odrzucona i uznana za nieważną z uwagi na błąd rachunkowy" - przekazały Poznańskie Inwestycje Miejskie w komunikacie.

"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB

"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB

BIZNES
Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia

Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia

BIZNES

Urzędnicy przyjrzeli się dwóm pozostałym ofertom, ale jedna z nich przewyższała kwotę, jaką miasto dysponuje na tę inwestycję o 30 milionów złotych, a druga - o 40 milionów złotych. W związku z tym unieważniono przetarg i zostanie on ponowiony.

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby przeprowadzić przebudowę Palmiarni Poznańskiej w założonym terminie, ale zależy nam również na odpowiednim gospodarowaniu środkami publicznymi. Wkrótce ponownie ogłosimy postępowanie przetargowe, co będzie szansą na korzystniejsze oferty - zapewniła Justyna Litka, prezeska spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przetarg unieważniono, ale według Poznańskich Inwestycji Miejskich, termin zakończenia prac w 2030 roku pozostaje aktualny. Nie ma też zagrożenia dla finansowania inwestycji. Część środków na tę inwestycję - 163 miliony złotych - pochodzi z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Modernizacja obiektu ma się zakończyć w 2030 roku
Modernizacja obiektu ma się zakończyć w 2030 roku
Źródło: PIM

I tak się szykują

Szefowa PIM wskazała, że bez względu na komplikacje, przygotowania palmiarni do inwestycji już trwają.  

- Porządkowany jest teren przy palmiarni, by wykonawca miał dostęp do obiektu. Rozpoczęło się również stopniowe wygaszanie funkcjonowania akwarium, żyjące w nim ryby zostaną odpowiednio zabezpieczone przez pracowników obiektu - przekazała Litka.

Stan techniczny palmiarni jest określany jako zły - zagraża roślinności, która znajduje się w obiekcie. Modernizacja ma to nie tylko zmienić, ale dostosować też obiekt do nowych standardów i technologii.

Planowana jest wymiana oszklenia, centralnego ogrzewania oraz wprowadzenie automatycznych systemów, które ułatwią wietrzenie, cieniowanie czy kierowanie oświetleniem. Nową atrakcją będzie akwarium, które umożliwi eksponowanie dużych ryb rzecznych z Ameryki Południowej.

Na razie palmiarnia wciąż pozostaje otwarta dla turystów.

"Tchnęli życie w Palmiarnię"

Palmiarnia w stolicy Wielkopolski jest jedną z największych takich placówek w Europie. To też jedna z kluczowych atrakcji turystycznych w Poznaniu. Palmiarnia powstała na przełomie 1910 i 1911 roku. W kolejnych latach była sukcesywnie rozbudowywana.

Palmiarnia w Parku Wilsona na początku XX wieku
Palmiarnia w Parku Wilsona na początku XX wieku
Źródło: CYRYL

Na Powszechną Wystawę Krajową w 1929 roku otwarto nowy budynek, o powierzchni trzy razy większej niż powstały 19 lat wcześniej.

Palmiarnia w Parku Wilsona w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej
Palmiarnia w Parku Wilsona w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej
Źródło: CYRYL

W historii obiektu niezwykle trudny był rok 1945, kiedy to podczas marszu Armii Czerwonej zniszczono 90 procent kolekcji roślin. To wtedy też obiekt stracił hodowlę aligatorów. Mimo to w kwietniu 1946 roku "ogród pod szkłem" ponownie otworzono.

Palmiarnia w Parku Wilsona w 1946 r.
Palmiarnia w Parku Wilsona w 1946 r.
Źródło: CYRYL

"Poznaniacy tchnęli życie w Palmiarnię - to historia nie tylko o roślinach, ale o duchu mieszkańców, o tym, że wspólna praca i wiara w odbudowę mogą przywrócić piękno i życie nawet po największej tragedii" - przypomnieli w mediach społecznościowych pracownicy Palmiarni.

Palmiarnia w Parku Wilsona w Poznaniu po II wojnie światowej
Palmiarnia w Parku Wilsona w Poznaniu po II wojnie światowej
Źródło: CYRYL

Obecnie w obiekcie zgromadzono kilkanaście tysięcy roślin z krajów o klimacie śródziemnomorskim, tropikalnym, sawanny czy pustyni. Turyści mogą tam również zobaczyć kolekcję ryb egzotycznych.  

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PIM

