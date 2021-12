Paderewski znów przyjedzie do Poznania. Tak rozpoczną się obchody nowego święta

czytaj dalej

Mróz potrzyma w Polsce do wtorku. Ciepłe powietrze, które napłynie w połowie tygodnia, podniesie temperaturę maksymalną nawet do 9 stopni Celsjusza. Wiatr mocno się rozpędzi, w porywach sięgając 100 kilometrów na godzinę. Jeżeli pojawią się opady, to będzie to deszcz ze śniegiem lub deszcz.