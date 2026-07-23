Poznań Toczą nierówną walkę z naturą. Halę muszą rozebrać, ratują budynek szkoły

Szkoła w Dolsku przegrywa z naturą Źródło wideo: tvrelax.pl Źródło zdj. gł.: tvrelax.pl

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Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował w czwartek, że gmina Dolsk otrzyma dziewięć milionów złotych dofinansowania. To pieniądze między innymi na rozbiórkę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego.

Placówka od lat toczy nierówną walkę z naturą. Szkolny gmach oraz hala sportowa znajdują się w pobliżu osuwiska, które powoli, ale sukcesywnie niszczyło oba budynki. Najpierw w 2023 roku uczniowie stracili halę, a w maju ubiegłego roku również szkołę.

Gminy nie było stać na samodzielne pokrycie kosztów, ale udało się wtedy uzyskać dofinansowanie na stabilizację osuwiska. Łącznie z blisko 11 milionów złotych z rezerwy budżetowej udało się wykorzystać około sześciu milionów złotych. Teraz pora na drugi etap.

- Najpierw częściowo obalimy mury hali sportowej. Następnie rozbierzemy łącznik. Potem czeka nas budowa 12-metrowej palisady, która oddzieli budynki od osuwiska. Będzie ona elementem wzmacniającym. Ostatnim elementem będzie rozbiórka fundamentów hali sportowej - mówi tvn24.pl Tomasz Frąckowiak, burmistrz Miasta i Gminy Dolsk.

Szybkie zastępstwo

Pieniędzy z dofinansowania ma też wystarczyć na wyczekiwany remont popękanej szkoły podstawowej. Władze gminy chcą, by przygotowania do remontu ruszyły w tym samym czasie, co wcześniej wymienione zadania.

Wraz z zamknięciem placówki w maju 2025 roku, uczniowie stracili 12 sal lekcyjnych dla klas 4-8 oraz pomieszczenia, w których mieścił się sekretariat i gabinety specjalistów.

Trzeba było szybko wyremontować i dostosować do nowej sytuacji sąsiednie zabytkowe już budynki: "czerwony", gdzie zajęcia miała dotychczas głównie edukacja wczesnoszkolna oraz "biały", gdzie znajdowała się biblioteka i czytelnia wraz z dwoma salami lekcyjnymi.

Warunki nie są komfortowe. - Dzięki sprawnej organizacji dyrekcji i nauczycieli to wszystko udaje się jakoś przeprowadzić. Musieliśmy przenieść jeden oddział nauczania początkowego. Korzystamy z Katolickiego Domu Kultury - opowiada Frąckowiak.

Szkoła Podstawowa w Dolsku Źródło zdjęcia: tvrelax.pl

Na początku nadchodzącego roku szkolnego zajęcia nadal będą w "czerwonym" i "białym" budynku.

- Na wykonanie całego zadania mamy czas do końca grudnia 2026 roku. Mamy teraz kilka tygodni więcej niż poprzednim razem. Dlatego mamy nadzieję, że tym razem uda nam się sprawnie wyłonić wykonawcę w przetargu i jak najszybciej zacząć wszystkie prace - dodał Frąckowiak.

Wiadomo, że przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj" ma ruszyć już na początku sierpnia.

A co z nową halą? - Na pewno w przyszłym roku będziemy się starali o 10 milionów dofinansowania na ten cel - dodał burmistrz.

Łącznie wszystkie etapy prac pochłoną blisko 30 milionów złotych. Do każdej uzyskanej dotacji gmina musi dołożył 20 procent wartości zadania.