Alina szła do domu rodziców, ale tam nie dotarła. Po 28 latach wciąż nie wiadomo, kto zabił pielęgniarkę

Musicie zrozumieć, że Rosja to nie zasady i moralność. Rosja to gwałcenie, to morderstwo, Rosja to śmierć - powiedziała w niedzielę w TVN24 radna Irpienia Natalia Izdebska. Jak mówiła, jej miasto obecnie "jest prawie martwe". Opowiedziała także o swojej ucieczce do Polski. - Cała droga to były łzy. Pierwszy raz w życiu przeżywałam takie emocje - wyznała.