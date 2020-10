Miasto, którym zarządza, znalazło się w czerwonej strefie, sama jest zakażona. "Wirus nie oszczędza nikogo"

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek o tym, że jest zakażona koronawirusem poinformowała w sobotę na facebooku. "Fizycznie czuję się dobrze. Jestem dobrej myśli. Wrócę do Was już wkrótce!" - napisała włodarz miasta.

Prezydent miasta zaapelowała do mieszkańców, by na siebie uważali. "Wirus nie oszczędza nikogo. Proszę zatem – dbajcie o siebie i swoich bliskich. Zwracajcie uwagę na swoje samopoczucie, obserwujcie się, nie lekceważcie objawów, poddawajcie się badaniom i testom. Powtórzę się, ale Moi Drodzy, zdrowie jest najważniejsze" - czytamy we wpisie Beaty Klimek.