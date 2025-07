Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Rozmowa z ratownikiem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja w Ostrowie Wielkopolskim wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem na ulicy Dwernickiego. Służby otrzymały zgłoszenie około 19.15.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło, gdy ciężarówka z naczepą wykonywała manewr skrętu w prawo, by dostać się na teren jednej z firm. W tym samym kierunku jechał po chodniku 12-latek na hulajnodze elektrycznej - przekazała mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Na miejscu interweniowały dwa zastępy straży pożarnej. - W momencie przybycia zastępów zastano przytomnego małolotniego poszkodowanego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pomocy pierwszej pomocy temu małoletniemu - mówi starszy kapitan Tomasz Chmielecki z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Strażacy unieruchomili złamaną prawą rękę chłopca, opatrzyli kolano i prawą nogę, po czym przekazali załodze karetki pogotowia. Trafił do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Według ustaleń portalu ostrów24.tv hulajnoga elektryczna miała zahaczyć o przód ciężarówki i została przez nią popchnięta. Potwierdza to Chmielecki. - Dziecko, jadąc hulajnogą, zderzyło się z ciągnikiem siodłowym z tego samochodu ciężarowego - mówi. Nastolatek na szczęście uniknął wpadnięcia pod koła i miał na głowie kask, który ochronił go przed znacznie poważniejszymi obrażeniami.

Obowiązek kasku dla dzieci?

Na początku lipca minister Dariusz Klimczak w debacie "Kask. Wybór czy obowiązek?" w TVN24+ zapowiedział konsultacje przed zmianą prawa w zakresie obowiązku stosowania kasków przez dzieci. - Zapowiedziałem konsultacje, które mają być finałem przed zmianą prawa. My rozpoczęliśmy je na początku roku. W maju, w Dzień Matki, odbyła się specjalnie dedykowana w tym celu Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poświęcona właśnie problematyce kasków, hulajnóg i tych problemów, które nam się lawinowo mnożą - powiedział.

- Na bieżąco analizujemy dane, jako Ministerstwo, jako Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i widzimy, że tych przypadków, wypadków często tragicznych, które się kończą w szpitalu, jest naprawdę coraz więcej i nie możemy na to bezczynnie patrzeć - zapewnił minister.

Klimczak: zorganizujemy Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie obowiązku kasku dla dzieci Źródło: TVN24+

Kiedy można spodziewać się posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? - Chcę, żeby ona odbyła się jak najszybciej. Najprawdopodobniej odbędzie się ona 14 lipca. I po tym czasie będę chciał, oczywiście jeżeli eksperci na to wskażą (...), że powinien w Polsce być stosowany ustawowy obowiązek jazdy w kasku na rowerze i na hulajnodze elektrycznej przez dzieci - przekazał Klimczak.

Minister przekazał, że badana jest granica wiekowa obowiązku. - Wiemy, że w różnych państwach Unii Europejskiej, bo głównie na Europę patrzymy, tego typu nakaz jest stosowany. Są państwa, w których jest do 12. roku życia tylko, to jest Francja, to jest Austria, ale są takie państwa jak Czechy (...), które mają obowiązek stosowania do 18. roku życia - powiedział.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo