Zaparkowali przed aresztem, pasażer wszedł do studzienki. Na miejsce od razu wezwano policję

czytaj dalej

Wśród druków sejmowych pojawił się projekt ustawy, który dopuszcza sprzedaż alkoholu na dworcach oraz przez przedsiębiorców, którym skończyła się licencja. Projekt do procedowania zgłosiła Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, a posłem recenzującym jest przewodniczący tej komisji - Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Zapytaliśmy, jak proponowane zmiany mają się do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który za brak dzieci wini Polki, które "do 25 roku życia dają w szyję".