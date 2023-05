Z mieszkania lała się woda, w środku była pijana ciężarna i jej dziecko. Zarzut dla 39-latki

39-latka z Ostrowa Wielkopolskiego odpowie za narażenie swojego kilkumiesięcznego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Z jej mieszkania lała się woda. Gdy służby wyważyły drzwi okazało się, że kobieta - będąca w zaawansowanej ciąży - miała niemal trzy promile alkoholu w organizmie. - Prokurator skierował do sądu wniosek o jej przymusowe leczenie - informują śledczy.

- 39-latka miała rozcięty łuk brwiowy i była nietrzeźwa. Miała niespełna trzy promile alkoholu. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, ale jego zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zostało przekazane innemu członkowi rodziny. Kobieta w ciąży również trafiła do szpitala. Została przebadana i przewieziona do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - informowała podkom. Małgorzata Michaś, oficer prasowy ostrowskiej policji.