Rozpędzone auto wjechało w radiowóz, policjanci w szpitalu. Nagranie

Nie ma dnia, by w mediach nie pojawiło się doniesienie o udanej próbie oszustwa w internecie. Na BLIK-a, na kryptowaluty, na amerykańskiego żołnierza, na fałszywy konkurs ze znanymi markami w tle. Sposobów jest wiele, a to tylko najpopularniejsze z nich. Niektóre wydają się być tak oczywiste, że aż dziwimy się, że ktoś dał na to się nabrać. A jednak. Jakie mechanizmy stoją za tym, że oszuści wciąż znajdują ofiary?