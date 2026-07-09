Poznań Niebezpieczny incydent na strzelnicy. Mężczyzna został ranny Oprac. Natalia Grzybowska |

Polacy się zbroją. "Myślą, że jak zrobią pif-paf na strzelnicy to potrafią obsługiwać broń" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło we wtorek, przed godziną 10 na terenie otwartej strzelnicy w gminie Ostrów Wielkopolski. Jak przekazała asp. Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, na miejscu przebywało trzech mężczyzn, którzy wspólnie korzystali z obiektu. Wszyscy mieli wymagane pozwolenia na broń oraz uprawnienia prowadzących strzelanie.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas korzystania z pistoletu jeden z uczestników nagle poczuł silny ból w lewym udzie. Policja ustala obecnie, czy obrażenia zostały spowodowane rykoszetem pocisku. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się sam na osi strzeleckiej, natomiast pozostali uczestnicy oczekiwali w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, a następnie mężczyzna został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mężczyźni byli trzeźwi

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu broni. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń używaną podczas strzelania, nagrania z monitoringu oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania strzelnicy. Przesłuchano również osoby obecne na miejscu.

- Uczestnicy zdarzenia zostali poddani badaniom na zawartość alkoholu w organizmie, byli trzeźwi. Zabezpieczono dokumentację dotyczącą funkcjonowania strzelnicy, która będzie szczegółowo analizowana w toku prowadzonego postępowania - przekazała asp. Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

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