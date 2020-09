Zabił kota, uderzając nim o posadzkę, jest wyrok. "To był okrutny, bestialski czyn"

Wydarzenia rozegrały się w połowie września 2019 r. w jednej z miejscowości w gminie Sośnie (Wielkopolskie). Jak ustalili śledczy, 37-latek zabił kota, uderzając nim o betonową posadzkę, a później truchło wyrzucił do wychodka na swojej posesji. Podczas postępowania w prokuraturze sprawca przyznał się do winy.

Wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. - To był okrutny, bestialski czyn. Nie ma wytłumaczenia tego, co zrobił oskarżony - uzasadnił wyrok sędzia Wojciech Baszczyński i wymierzył oskarżonemu karę roku bezwzględnego więzienia, a także pięcioletni zakaz posiadania zwierząt.

"Kot płoszył mu kury"

37-latek swoje zachowanie próbował tłumaczyć na różne sposoby. Mówił między innymi o tym, że kot płoszył mu kury, wskazywał też na swój stan nietrzeźwości w momencie zabijania zwierzęcia. - Oskarżonego nie tłumaczy alkohol, bo to - co zaznaczył już ustawodawca - nie jest okoliczność łagodząca – powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia Baszczyński.

"Pies za głośno szczekał"

Sędzia podkreślił też, że wyrok musi mieć także zadanie prewencyjne. - To nie jest tak, że sądy takie sprawy umarzają. Ten wyrok pokazuje, że takie przestępstwa są przez sądy bardzo poważnie traktowane, a kary są współmierne do czynu. Bo to są czyny wysoce szkodliwe społecznie - oświadczył sędzia.

To nie jest pierwszy taki czyn oskarżonego. W 2018 roku mężczyzna został skazany na 10 miesięcy więzienia za zabicie psa. Wtedy też przyznał się do winy. Twierdził, że pies miał za głośno szczekać. Na podwórku przy domu przywiązał psa za nogi do płotu i zabił obuchem siekiery, a zwłoki zwierzęcia wrzucił do nieczynnej studni.