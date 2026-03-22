Śmiertelny wypadek na prostej drodze. Auto wbiło się w drzewo

Odolanów

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 444 w Wielkopolsce w sobotę (21 marca) wieczorem. Samochód osobowy zjechał z jezdni i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Przód granatowego Volkswagena został całkowicie zniszczony. Ratownicy mieli duże trudności z wydobyciem poszkodowanych z pojazdu.

Samochodem podróżowała rodzina

Na miejsce wypadku wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Najpoważniejsze obrażenia odniósł 42-letni mężczyzna. Ratownicy prowadzili reanimację przez ponad godzinę, ale nie udało się im uratować mężczyzny. 42-letnia kobieta i trzyletnie dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta doznała urazu nogi, natomiast dziecko ma obrażenia głowy.

Przyczyny wypadku ustala prokurator

- Policjanci ustalili, że kierująca kobieta zjechała z prostego odcinka drogi i uderzyła w drzewo. Kobieta była trzeźwa. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii. Najważniejsze jest ustalenie, dlaczego kierująca straciła panowanie nad pojazdem - powiedziała Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie w sprawie wypadku wszczęła prokuratura.

Opracował Rafał Molenda