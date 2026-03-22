Poznań

Śmiertelny wypadek na prostej drodze. Auto wbiło się w drzewo

Znaleziono ciało mężczyzny
Odolanów
Kobieta zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Zginął jadący z nią mężczyzna. Tragedia rozegrała się na prostym odcinku drogi. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokurator.

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 444 w Wielkopolsce w sobotę (21 marca) wieczorem. Samochód osobowy zjechał z jezdni i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Przód granatowego Volkswagena został całkowicie zniszczony. Ratownicy mieli duże trudności z wydobyciem poszkodowanych z pojazdu.

Samochodem podróżowała rodzina

Na miejsce wypadku wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Najpoważniejsze obrażenia odniósł 42-letni mężczyzna. Ratownicy prowadzili reanimację przez ponad godzinę, ale nie udało się im uratować mężczyzny. 42-letnia kobieta i trzyletnie dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta doznała urazu nogi, natomiast dziecko ma obrażenia głowy.

Przyczyny wypadku ustala prokurator

- Policjanci ustalili, że kierująca kobieta zjechała z prostego odcinka drogi i uderzyła w drzewo. Kobieta była trzeźwa. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii. Najważniejsze jest ustalenie, dlaczego kierująca straciła panowanie nad pojazdem - powiedziała Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie w sprawie wypadku wszczęła prokuratura.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WypadekOstrów WielkopolskiPolicjaŚmigłowiec LPRProkuratura
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica