Protest przed komendą po zatrzymaniu trzech rolników

Około 30 rolników protestowało w nocy z soboty na niedzielę przed komendą policji w Ostrowie Wielkopolskim. Przyjechali wesprzeć kolegów, którzy zostali zatrzymani kilka godzin wcześniej. Ci składali wyjaśnienia w sprawie transparentów, jakie pojawiły się na wjeździe do miejscowości Nowe Skalmierzyce.

Rolnicy z Wielkopolski twierdzą, że na tego typu ochronę z kasy państwa poszło właśnie wyżej wspomniane 40 tysięcy złotych. "Poseł na Sejm RP zasłynął z tego, że jego dom przez kilka tygodni był ciągle pilnowany przez patrole policji. Chciał się uchronić przed naznaczeniem przez Agrounię" - czytamy na fanpage'u Agrounii w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono zdjęcia.

Dwóch zatrzymanych przyznało się do winy

- Postanowiliśmy tutaj przyjechać, pokazać solidarność z nimi, pokazać, że nie odpuszczamy jeśli chodzi o naszych ludzi - mówił Mateusz Kacperkiewicz, jeden z protestujących. - To ewidentne zastraszanie rolników. Chcą pokazać, że jeśli jednego, dwóch czy trzech przymkną, to inni zaczną się bać. Rolnicy nie odpuszczą - zapowiadał wcześniej w sieci.

Policjanci wzywali zebranych do rozejścia się, rolnicy przekonywali z kolei, że tylko "spacerują". Część z nich została wylegitymowana przez funkcjonariuszy.

"Zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego"

- Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego. Kodeks karny przewiduje za to karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - przekazuje Małgorzata Michaś, rzeczniczka policji w Ostrowie. Dodaje, że dwóch z nich przyznało się do znieważenia posła. Ich sprawę będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim.