Reksio ze schroniska zamieszkał w urzędzie

Reksio - pies ze schroniska w Wysocku Wielkim - trafił do gabinetu prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Beata Klimek chce w ten sposób zachęcić mieszkańców do zapewnienia zwierzętom choć czasowej opieki w mroźne dni. - Gwarantujemy, że Reksio znajdzie swój nowy dom i tym domem nie będzie ponownie schronisko - podkreśla Mikołaj Kostka, wiceprezydent miasta.

"Z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam mojego nowego współpracownika – to Reksio, starszy i nieco schorowany piesek z naszego schroniska, który zostanie z nami w urzędzie w czasie najbliższych mroźnych dni" - poinformowała Klimek na Facebooku.

Polubił piłkę od szczypiornistów

W gabinecie prezydenta ma swoje posłanie i zabawki, codziennie przyjmuje też tabletki. - Gra w piłkę, którą dostałam od piłkarzy ręcznych. Myślę, że on po raz pierwszy w życiu bawi się jakimiś zabawkami – powiedziała.

Na spacery do parku, który jest na wprost urzędu miasta, wyprowadzają Reksia urzędnicy. Na noc podopieczny przechodzi do domu dozorcy urzędu, gdzie dzieli posłanie z innym pieskiem.

Wymaga leczenia

Reksio ma około 11 lat. Jest schorowany. Do schroniska trafił kilka lat temu i musiał mieć ściąganą wodę z brzucha. - Pies został do nas przyprowadzony przez panią, która musiała wyjechać i go zostawiła u nas. Niestety, po jakimś czasie się okazało, że ma niewydolność wątroby. Otrzymuje od nas leki codziennie - mówi Agnieszka Nowicka, kierownik Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim.