Zmarł w policyjnej izbie zatrzymań. Sprawę bada prokuratura

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 71-latka w komendzie policji. Mężczyzna trafił do izby zatrzymań w celu wytrzeźwienia. Według policji, wcześniej zbadano go w szpitalu. Jeszcze tego samego dnia jeden z policjantów zauważył, że 71-latek się nie rusza. Lekarz stwierdził zgon.

71-letni mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań w niedzielę. Wcześniej funkcjonariusze pojechali z mężczyzną do szpitala. Po zbadaniu lekarz wydał zaświadczenie o braku przeciwwskazań do osadzenia mężczyzny w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.