W pożarze zginęli dwaj mężczyźni. Kilka godzin wcześniej pogotowie zabrało z tego lokalu kobietę, zmarła w szpitalu

Strażacy zabezpieczyli miejsce i sąsiednie mieszkania. - Po wejściu ratowników do wnętrza, wstępnym zlokalizowaniu pożaru i oddymieniu natrafiono w jednym z pomieszczeń na ciała dwóch osób - dodaje Mazurek. Najprawdopodobniej byli to mieszkańcy bloku, będą to jeszcze potwierdzać śledczy.

Zgłosili policji nietrzeźwą 53-latkę, sami byli pijani

- To oni wezwali służby, niestety z powodu upojenia alkoholowego nie można było ich przesłuchać. Wystawiono im wezwanie na kolejny dzień. Byli to mieszkańcy tego budynku - mówi Małgorzata Michaś. - Wysoce prawdopodobne jest, że to właśnie ci mężczyźni ponieśli śmierć w pożarze, jaki wybuchł w nocy, ale będą to jeszcze potwierdzać śledczy. Sprawę bada prokuratura - dodaje.