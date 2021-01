Powstało ich tylko kilka. Sądzili, że żadna nie przetrwała. Odnaleźli miniaturową ciężarówkę

Po latach odnaleźli zabytkowy egzemplarz miniaturowej ciężarówki. Kilkadziesiąt lat temu służyła do nauki jazdy. Teraz trenażer trafił do Pilskiego Muzeum Wojskowego i w przyszłości ma przejść kapitalny remont. Jednak, by odzyskał dawną świetność, potrzebne są nie tylko części, ale i archiwalne fotografie pojazdu. Władze Ostrowa Wielkopolskiego poprosiły o pomoc mieszkańców.