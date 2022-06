15-latka z prawie pięcioma promilami trafiła do szpitala, jej stan się poprawia. Policja już wie, kto kupił alkohol

Jest już przytomna i samodzielnie oddycha. Poprawił się stan zdrowia 15-latki, która miała prawie pięć promili alkoholu w organizmie. Nieprzytomną dziewczynę znaleziono na pomoście w Ostrowie Wielkopolskim. 15-latka trafiła do tamtejszego szpitala. Jeszcze we wtorek dziewczynę trzeba było wentylować mechanicznie, a jej stan określano jako ciężki.

"Jest już przytomna i samodzielnie oddycha"

W środę rano lekarze z ostrowskiego szpitala przekazali, że stan zdrowia 15-latki się poprawił. Jak dowiedział się reporter TVN24, dziewczyna jest już przytomna i samodzielnie oddycha. - Taka poprawa na pewno cieszy lekarzy, którzy jeszcze we wtorek podkreślali, że przy tak dużym upojeniu alkoholowym jednym z układów, który najbardziej cierpi, jest właśnie układ oddechowy. Dlatego dziewczyna musiała być wcześniej wentylowana mechanicznie. Rokowania lekarzy są ostrożne, ale wygląda na to, że po stanie, w jakim się znalazła, w jej organizmie nie będzie trwałych skutków - relacjonuje reporter TVN24 Łukasz Wójcik.

Policja ustala, co wydarzyło się na pomoście w Ostrowie Wielkopolskim

Już we wtorek ostrowska policja informowała o tym, że wyjaśnia okoliczności zdarzenia z udziałem 15-latki. Wiadomo, że funkcjonariusze już ustalili tożsamość osób, które przebywały z dziewczyną nad zalewem. - Ostrowscy policjanci ustalili, z kim dokładnie przebywała 15-letnia dziewczyna na terenie zalewu. Była to grupa kilku młodych osób. Zostały one przesłuchane w charakterze świadków. Materiały te zostały przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich - mówi TVN24 Ewa Golińska-Jurasz z biura prasowego policji w Ostrowie Wielkopolskim.