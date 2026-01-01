Nie żyje kobieta potrącona przez auto na chodniku. Dwie osoby zatrzymane

Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim Źródło: Goggle Earth Pro

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tuż po godzinie 4, policja otrzymała informację o potrąceniu kobiety w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim. Poszkodowana to 37-latka.

- Ranna została przetransportowana do ostrowskiego szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarła. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale zgubił tablicę rejestracyjną pojazdu - wyjaśniła asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zatrzymano dwie osoby

Godzinę po zdarzeniu, policjanci odnaleźli auto, które brało udział w zdarzeniu. - W wyniku podjętych działań poszukiwany samochód znaleziono w miejscowości Przygodzice (10 kilometrów od Ostrowa Wielkopolskiego). W aucie były dwie osoby - powiedziała rzeczniczka. Policja zatrzymała do sprawy 26-letniego mężczyznę i kobietę w tym samym wieku. Oboje byli pijani - badanie wykazało po dwa promile alkoholu w ich organizmach. Ze względu na ich stan nie jest na razie możliwe przeprowadzenie z nimi czynności.

- W chwili zatrzymania za kierownicą auta znajdował się mężczyzna, ale kto kierował pojazdem w chwili wypadku, to musimy dopiero ustalić - powiedziała nam aspirant Golińska-Jurasz.

Auto zjechało na drogę pieszo-rowerową

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na drogę pieszo–rowerową i potrącił znajdującą się tam kobietę. - Osoby zostały zatrzymane i osadzone w policyjnym areszcie. Pobrano od nich krew do dalszych badań - przekazała oficer prasowa ostrowskiej policji.

Wszystkie czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

OGLĄDAJ: TVN24 HD