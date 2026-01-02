"W nocy zginęła nasza wolontariuszka". Na chodniku potrącił ją samochód

Tragiczny wypadek w Ostrowie Wielkopolskim. Zmarła 37-latka potrącona na chodniku Źródło: TVN24

O śmierci 37-letniej Anity pisaliśmy w czwartek. Kobieta została potrącona na chodniku w Ostrowie Wielkopolskim. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku około godziny 4. Ranną 37-latkę przewieziono do szpitala. Niestety, nie udało się uratować jej życia.

Ostrowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował w mediach społecznościowych, że 37-latka była ich wolontariuszką.

"Nasze serca zostały złamane, dziś w nocy zginęła nasza Wolontariuszka Anita. Niezwykle uśmiechnięta, pełna energii, pomysłów, ciepła i zaangażowania. Anita w naszym sztabie wraz z innymi dziewczynami odpowiadała za social media, a dokładniej za przygotowanie, opracowanie i wypuszczenie w świat wszystkich rolek. To były niesamowite pomysły, które realizowaliśmy dzięki Anicie” - napisano w krótkim poście.

Członkowie sztabu złożyli również kondolencje rodzinie tragicznie zmarłej wolontariuszki.

"Za 25 dni kolejny finał WOŚP, a Ciebie w nim zabraknie. Czuwaj z góry nad nami i obserwuj nasze rolki. Nadal w to nie potrafimy uwierzyć" - dodano.

"Odeszłaś zbyt wcześnie"

Kobietę pożegnała Fundacja Etcetera, z którą również była związana.

"Nie chcę używać słowa 'byłaś', bo w środku wszystko krzyczy, że to niemożliwe. Dziś odeszłaś zbyt wcześnie - przez pijanego kierowcę. I to jest tak absurdalne, tak nie do przyjęcia, że brakuje mi słów. A jednak, obok bólu, zostaje po Tobie coś bardzo żywego: Twoja energia, uśmiech, głośny śmiech, ta Twoja jasność i odwaga do życia na pełnej petardzie" - napisano na profilu fundacji.

"Miałaś 37 lat. Całe życie przed sobą. Wciąż słyszę Twoje słowa: '2026 będzie mój. Czuję spokój. Jestem zakochana, szczęśliwa'. I chcę Cię właśnie tak pamiętać: w spokoju, w miłości, w szczęściu" - czytamy.

Kondolencje płyną również od firm, z którymi współpracowała 37-latka.

Ustalają kto kierował autem

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że kobietę potrąciła osoba kierująca bmw. Auto namierzono około godziny 5. W samochodzie znajdowali się wtedy 26-letni mężczyzna i kobieta. Oboje byli pijani.

- W chwili zatrzymania to mężczyzna prowadził samochód, ale będziemy ustalać, kto kierował pojazdem, gdy doszło do potrącenia - mówiła nam Ewa Golińska-Jurasz.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, na godzinę 9 zaplanowano sekcję zwłok 37-latki, a następnie przesłuchania zatrzymanych. Dopiero po tych czynnościach prokurator przekaże kolejne ustalenia w sprawie.

