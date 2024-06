Podczas którejś z rozmów okazało się, że "fotograf" ma pecha. Celnicy zatrzymali mu aparat i potrzebuje gotówki, żeby go odzyskać. Innym razem prosił o pieniądze na lot do Berlina. Później przełożony nie chciał się zgodzić na jego powrót do domu - musiał go przekupić, ale nie miał czym.