Zostawili rozebranego pijanego kolegę na przystanku, nie przeżył. Chcą dla siebie kar więzienia

W niedzielę, 10 stycznia, zeszłego roku nad ranem przechodzień zauważył leżącego na przystanku autobusowym przy ul. Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim młodego mężczyznę, który był nieprzytomny. Miał na sobie jedynie spodnie i but na jednej nodze. Mężczyzna wezwał służby ratunkowe. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Ponieważ przy martwym mężczyźnie nie było żadnych dokumentów, policja skupiła się na ustaleniu jego tożsamości. Okazało się, że to 19-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego.

Ustalili co się z nim działo

Ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji. Ta wykazała, że 19-latek był pijany. W jego organizmie stwierdzono blisko cztery promile alkoholu, co zdaniem biegłych, przyczyniło się do jego śmierci. Policja ustaliła, kto przed śmiercią towarzyszył zmarłemu. Byli to jego znajomi w wieku 24 i 28 lat. Zatrzymani przyznali się, że zostawili kolegę na przystanku. - Oskarżono ich o zaniechanie udzielenia pomocy pokrzywdzonemu w sytuacji, gdy mogli jej udzielić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia – powiedział Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.