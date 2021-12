Ostrów Wielkopolski. Zarzuty dla nożownika z parkingu. Podejrzany o atak na dwie osoby, zniszczenie mienia i groźby karalne

Pięć lat więzienia grozi 34-latkowi z Ostrowa Wielkopolskiego. Jest on podejrzany o to, że zaatakował nożem dwie osoby, a także o zniszczenie mienia oraz groźby karalne. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

Dwa ataki nożem jednego dnia

Podejrzany usłyszał również zarzuty za umyślnie zniszczenia mienia, do którego doszło we wrześniu. - Dokonał do tego poprzez kopnięcie i uszkodzenie szyby w drzwiach wejściowych do jednego z marketów. Straty oszacowano na ponad 1600 złotych – powiedział prokurator Meler. Ponadto mężczyzna usłyszał zarzut za grożenie śmiercią jednemu z poszkodowanych. Łącznie zarzuty są cztery, a podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia.