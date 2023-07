Czterolatek wyszedł ze szpitala i błąkał się po ulicy. Jest postępowanie wyjaśniające

Policja: dziecko wyszło ogólnodostępnymi drzwiami ze szpitala

Szpital: prowadzimy postępowanie wyjaśniające

Do sprawy odniósł się zastępca dyrektora szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. - W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające całej tej sytuacji. Musimy sprawdzić, co się dokładnie wydarzyło - powiedział tvn24.pl Piotr Skoczylas, zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Na pytanie, jak to możliwe, że czteroletnie dziecko samo opuściło szpital, dyrektor odpowiedział: - Proceduralnie jest to niemożliwe do zrobienia, bo oddział jest oddziałem z drzwiami zamykanymi, więc co do zasady nie ma takiej możliwości. Od rana zbierane są wyjaśnienia od personelu medycznego, dopiero po zebraniu wszystkich wyjaśnień będziemy mogli udzielić odpowiedzi, co się tam stało.