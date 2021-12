Ostrów Wielkopolski. Zaatakował nożem kierowcę i uciekł. Został zatrzymany

33-latek zaatakował nożem jednego z kierowców i uciekł. Mężczyzny szukała policja z Ostrowa Wielkopolskiego. Ranny kierowca trafił do szpitala, a nożownik został zatrzymany. Okazało się, że wcześniej zaatakował też swojego znajomego.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w pobliżu marketu przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Według wstępnych ustaleń policji na przejściu dla pieszych pomiędzy kierowcą a pieszym doszło do awantury. - W pewnym momencie pieszy wyjął nóż i ranił kierowcę – poinformowała rzecznik prasowy ostrowskiej policji Małgorzata Michaś.

Nożownik zatrzymany

Zaatakowany kierowca trafił do szpitala. Jak poinformował rzecznik ostrowskiego szpitala Adam Stangret, życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, poszukiwała go policja. Udało się go zatrzymać we wtorek. - Okazał się nim 33-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Policjanci ustalili, że mężczyzna tego samego dnia, w którym zranił 50-latka, wcześniej pobił i zranił nożem swojego znajomego - poinformowała Michaś.