Sąd wzywa 124-latka, jeśli się nie stawi, "może zostać uznany za zmarłego". Nie ma z nim kontaktu od 81 lat

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wezwał do stawiennictwa mężczyznę, który dziś miałby 124 lata. Rodzina nie ma z nim kontaktu od czasów II wojny światowej, ale formalnie nie został dotąd uznany za zmarłego. Dlatego sąd wzywa teraz pana Józefa.

"Po wybuchu II wojny światowej Józef Dybała, będący funkcjonariuszem Policji Państwowej, został internowany przez władze radzieckie. Jego ostatnia pisemna wiadomość skierowana do rodziny była datowana na 23 grudnia 1940 roku i pochodziła najprawdopodobniej z Moskwy." - czytamy. Dalsze jego losy są nieznane.

Przeczucie to jedno, procedury drugie

Choć mało prawdopodobne jest, że pan Józef jeszcze żyje, sąd ma obowiązek wezwać go do stawiennictwa, bo tak mówią przepisy. - Domniemywać, że zmarł, można, ale nie można się na tych przypuszczeniach opierać. Wezwanie do udziału w sprawie, nawet w przypadku postępowań o uznanie za zmarłego, jest obligatoryjne. Nie ma przy tym granicy wieku - tłumaczy Edyta Janiszewska, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu.