Pijana matka spowodowała kolizję. Po dzieci przyjechał jeszcze bardziej pijany ojciec
W środę policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Wylotowej i Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim.
- 42-letnia kobieta, jadąc osobowym Fordem, nie ustąpiła pierwszeństwa innemu kierującemu i doprowadziła do kolizji - informuje młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości tej kobiety. Wówczas okazało się, że jest ona nietrzeźwa, miała blisko 0,9 promila alkoholu w organizmie.
Ojciec jeszcze bardziej pijany
- Kobieta podróżowała z dziećmi. Na miejsce kolizji przyjechał mąż kierującej, ojciec dzieci. Powiedział policjantom, że przejmie opiekę nad dziećmi i zawiezie je do domu - mówi Klój. - Policjanci standardowo w takich sytuacjach sprawdzają stan trzeźwości opiekuna. Okazało się, że ojciec ma 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - dodaje.
Oboje zostali zatrzymani, a ich pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony. Obojgu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna lub świadczenie pieniężne.