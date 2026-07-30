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Poznań

Pijana matka spowodowała kolizję. Po dzieci przyjechał jeszcze bardziej pijany ojciec

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Badanie alkomatem
Pijana matka wiozła dzieci, przyjechał po nie jeszcze bardziej pijany ojciec
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka
Policjanci zatrzymali w Ostrowie Wielkopolskim pijaną kobietę, która spowodowała kolizję. Wiozła swoje dzieci. Przyjechał po nie autem, jeszcze bardziej pijany, ojciec.

W środę policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Wylotowej i Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim.

- 42-letnia kobieta, jadąc osobowym Fordem, nie ustąpiła pierwszeństwa innemu kierującemu i doprowadziła do kolizji - informuje młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości tej kobiety. Wówczas okazało się, że jest ona nietrzeźwa, miała blisko 0,9 promila alkoholu w organizmie.

Ojciec jeszcze bardziej pijany

- Kobieta podróżowała z dziećmi. Na miejsce kolizji przyjechał mąż kierującej, ojciec dzieci. Powiedział policjantom, że przejmie opiekę nad dziećmi i zawiezie je do domu - mówi Klój. - Policjanci standardowo w takich sytuacjach sprawdzają stan trzeźwości opiekuna. Okazało się, że ojciec ma 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - dodaje.

Oboje zostali zatrzymani, a ich pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony. Obojgu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna lub świadczenie pieniężne.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AlkoholDrogi w Polscedzieci
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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