Ciągnął psa na sznurku, kopał. Zwierzę nie przeżyło. 54-latek usłyszał zarzuty, przyznał się do winy

Psa dostał od sąsiadów. - Zrobił "smycz" ze sznurka, miał go przyprowadzić do domu - relacjonuje rzeczniczka policji w Kole (Wielkopolska). 54-latek nie doprowadził jednak czworonoga pod swój dach, po drodze skatował zwierzę tak, że nie miało siły iść dalej. Pies nie przeżył. Niedługo po tym mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.

O tym, że mieszkaniec gminy Osiek Mały (niedaleko Koła) znęca się nad psem, funkcjonariusze zostali poinformowani w ostatni wtorek. Na miejsce skierowano patrol policji. - Ustalili, że mężczyzna dostał tego psa od sąsiadów. Zrobił "smycz" ze sznurka, miał go przyprowadzić do domu. Niestety pies nigdy tam nie dotarł - informuje Weronika Czyżewska z policji w Kole.

54-latek przyznał się do znęcania nad psem

54-latek przyznał się do znęcania nad psem KPP Koło

Grozi mu pięć lat więzienia

Przejście kilkuset metrów z nowym właścicielem była dla psa koszmarem. - Mężczyzna szarpał go i ciągnął za sobą. Gdy pies przewracał się, kopał go i ponownie ciągnął. Skatowanego zwierzaka zostawił przy drodze i poszedł do domu - relacjonuje Czyżewska.