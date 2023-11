Był poszukiwany za śmiertelne pobicie zapaśnika, po ponad trzech latach zatrzymali go w Hiszpanii

Po ponad trzyletnich poszukiwaniach, Olgierd M. podejrzany o ciężkie pobicie został zatrzymany w Hiszpanii - poinformowała we wtorek wielkopolska policja. Ofiarą pobicia był poznański sportowiec Dominik Sikora. Mężczyzna zmarł. Olgierd M. wkrótce zostanie przetransportowany do Polski.

Został zatrzymany w Elche

- Informacja, którą nam przekazali policjanci z Hiszpanii sprawia, że to śledztwo ruszy na nowo. Poinformowaliśmy o tym fakcie prokuratora. Czekamy teraz na organizację konwoju, w którym Olgierd M. zostanie przetransportowany do Warszawy, a stamtąd trafi do poznańskiego aresztu śledczego - przekazał Borowiak.

Sprawę poszukiwawczą prowadzili tzw. łowcy głów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wystąpili do sądu o wydanie listu gończego i Europejskiego Nakazu Aresztowania. "Ze wstępnych ustaleń wynikało, że Olgierd M. mógł uciec do Szwajcarii. Mógł też ukrywać się w innych krajach poza Unią Europejską" - podała policja. Olgierd M. wkrótce zostanie przetransportowany do Polski. Trafi do aresztu śledczego w Poznaniu, gdzie zostanie oddany do dyspozycji prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto prowadzących śledztwo w sprawie śmierci Dominika Sikory.