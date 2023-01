Ludzki płód znaleziony w przepompowni ścieków. Są wyniki sekcji zwłok

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała, że w sprawie płodu, który w ubiegłym tygodniu został znaleziony w przepompowni ścieków w Okonku, nie doszło do celowego przerwania ciąży, tylko do samoistnego poronienia. Tak wykazała sekcja zwłok.

W czwartek rano w miejscowości Okonek (woj. wielkopolskie) pracownicy przepompowni ścieków znaleźli płód dziecka. Ciało znaleziono na jednej z kratek służącej do zatrzymania i selekcjonowania większych odpadów oraz nieczystości. Policjanci, pod nadzorem prokuratury, ustalali m.in. miejsce, z którego martwy płód mógł trafić do przepompowni. Ciało dziewczynki zabezpieczono do sekcji zwłok.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak poinformował we wtorek, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod kątem przepisów dotyczących udzielania pomocy lub nakłaniania kobiety do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy.

To nie było celowe poronienie

"Sekcja wykazała, że to było samoistne poronienie. Nie było przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy i oznak, że doszło do celowego działania poronnego" - powiedział prokurator i przyznał, że do śledczych zgłosiła się kobieta, którą przesłuchano w charakterze świadka. "Opisała, w jaki sposób doszło do tego poronienia. Oczywiście weryfikujemy to" - powiedział.