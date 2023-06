"Odebrano naszym chłopcom 600 tysięcy zł na ich życie". Kiedy sprawa wyszła na jaw, wojewoda zmienił decyzję

- Musimy zapewnić całodobową opiekę nad każdym z chłopaków. Niektórzy mówią, że za żadne pieniądze świata nie podjęliby się pracy w takim miejscu. Zdajemy sobie sprawę, że każdy opiekun, który podejmuje tutaj pracę, chce nas wesprzeć w opiece nad chłopakami, jest osobą szlachetną, ale też zasługującą na godziwe wynagrodzenie. Nie wyobrażamy sobie, by ktokolwiek, kto tutaj podjął pracę, miał to robić za darmo - podkreśliła siostra Eliza Myk, główna księgowa.

Dom w Pleszewie również z obciętą dotacją

- Kwota w tym roku została zmniejszona na podstawie ustalenia średniej wojewódzkiej kwoty na jednego mieszkańca na tak zwanych starych zasadach. Jest to kwota 3636 złotych. Poprzednio otrzymywaliśmy kwoty do naszego kosztu utrzymania, czyli na przykład w zeszłym roku do kwoty 5117 złotych. A więc znaczna różnica i robi się nam z tego właśnie to 477 tysięcy. W przypadku takiej jednostki jak nasza, czyli jednostki dla 341 mieszkańców somatycznie i psychicznie chorych, jest to znaczne obciążenie - wskazała Katarzyna Krawczyk, dyrektorka DPS w Pleszewie.