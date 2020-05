W tym mieście w niedzielę poszli głosować. I już wiedzą, kto będzie rządził

Pierwsza tura głosowania na nowego burmistrza Obrzycka odbyła się 26 kwietnia, do urn poszło wtedy 41,45 procent uprawnionych do głosowania. Żaden z ośmiu kandydatów nie uzyskał jednak wymaganej do zwycięstwa liczby głosów, dlatego konieczna była druga tura. Zmierzyli się w niej pełniący obecnie obowiązki burmistrza Ryszard Paech i radny Igor Kołoszuk, którzy zdobyli najwięcej głosów w pierwszej turze.