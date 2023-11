Miał grozić bezdomnym śmiercią, później podpalił halę, w której przebywali. Zarzuty i areszt dla 35-latka

Oficer prasowa obornickiej policji sierż. szt. Izabela Leśnik poinformowała w poniedziałek, że sprawa dotyczy pożaru nieczynnej hali magazynowej , do którego doszło 4 listopada około godz. 23. Z płonącego budynku strażacy wyprowadzili dwie osoby bezdomne. - Policjanci ustalili, że podpalenia hali dokonał 35-letni mężczyzna, który wcześniej groził bezdomnym pozbawieniem życia poprzez podpalenie pustostanu hali magazynowej, w której przebywali - wskazała Leśnik.

Zarzuty dla 35-latka. Był wcześniej znany policji

Mężczyzna został zatrzymany przez obornickich dzielnicowych 13 listopada. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w postaci pożaru oraz kierowania gróźb karalnych wobec osób bezdomnych. Leśnik powiedziała PAP, że mężczyzna jest znany obornickim policjantom w związku z licznymi kradzieżami i włamaniami. 35-latek przyznał się do podpalenia hali magazynowej, ale odmówił wyjaśnienia, dlaczego to zrobił. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. 35-latkowi grozi do 10 lat więzienia.