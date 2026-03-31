Poznań

Najpierw umarł, potem "wziął" kredyt? Żona z zarzutami

Kobieta została skazana.
Do zdarzenia doszło w Nowym Tomyślu
Źródło: Google Earth
Korzystała z konta męża, choć formalnie nie miała do niego żadnych praw. 40-latka wzięła nawet internetowo dwa kredyty. Bank zorientował się, że coś jest nie tak dopiero, gdy kobieta przestała spłacać raty.

Przez niemal rok 40-latka z okolic Nowego Tomyśla (Wielkopolska) korzystała z konta bankowego swojego zmarłego męża. Nie była współwłaścicielką, nie miała też upoważnienia, ale traktowała je jak własne, bo - jak później tłumaczyła policjantom - zawsze zajmowała się w domu bankowością.

Dlatego też na to konto wpływały jej wynagrodzenia i to z niego wykonywała regularnie transakcje. W pewnym momencie zaciągnęła również przez internet dwa kredyty. Do tego celu wykorzystała dane zmarłego męża.

- Weryfikacja w systemie bankowym ograniczała się wówczas jedynie do potwierdzenia danych klienta. Nie sprawdzano, czy osoba formalnie składająca wniosek nadal żyje - zrelacjonowała podkom. Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.

Pośmiertny kredyt

Pracownicy banku zaczęli coś podejrzewać dopiero wtedy, gdy 40-latka przestała spłacać raty. To wtedy bank wszczął procedurę wyjaśniającą. Gdy okazało się, że kredytobiorca nie żyje, a zobowiązania zaciągnięto już po jego śmierci, poinformowano policję.

Choć sprawa wydaje się prosta, to w praktyce wymaga dużo żmudnej pracy policjantów. - Tego typu sprawy zajmują często nawet kilka miesięcy. Policjanci muszą uzyskać pełną dokumentację, często konieczne są też zwolnienia z tajemnic bankowych. Bywa i tak, że rodzina po śmierci bliskiej osoby zmienia miejsce zamieszkania, co też może wydłużyć nasze działania - opowiada nam podkom. Sobieszek.

Zebrane materiały pozwoliły przedstawić 40-latce zarzuty oszustwa na szkodę banku oraz posłużenia się fałszywymi dokumentami w celu uzyskania kredytu.

Kobieta przyznała się do winy. Kodeks karny przewiduje za to karę do pięciu lat pozbawienia wolności.

Lepiej skonsultować się w banku niż skończyć z zarzutami

Policja przypomina, że upoważnienia do konta bliskich tracą ważność w chwili śmierci właściciela. Po tym czasie, każda wypłata, przelew czy inne transakcja mogą już zostać potraktowane jako złamanie prawa.

- Zamiast działać na własną rękę, lepiej najpierw zapytać w banku, jakie formalności należy dopełnić. Jedna rozmowa z konsultantem może oszczędzić wielu nerwów, a w skrajnych przypadkach - także wizyty w sądzie - wskazała rzeczniczka nowotomyskiej policji.

pc

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjabankKREDYTY
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica