Poznań Wysyłał nagrania z groźbami użycia noża i broni palnej. Uczniowie powiadomili szkołę Rafał Molenda |

Ofiary w sieci Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KPP w Nowym Tomyślu

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Wiadomości z groźbami 19-latek rozsyłał przez kilka dni: od 9 do 12 października. Otrzymywały je kolejne osoby. Materiały wzbudziły niepokój uczniów jednej ze szkół w powiecie nowotomyskim. To oni powiadomili nauczycieli. Szkoła zgłosiła sprawę policji.

- Materiały przedstawiały groźby z użyciem noża, a następnie broni palnej. Funkcjonariusze ustalili, że nagrania rozsyłał 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego - poinformowała Barbara Sobieszek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Policjantka nie ujawnia dokładnych danych. Tłumaczy to dobrem prowadzonego pod nadzorem prokuratury śledztwa.

- Zatrzymany mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, czym kierował się, przekazując nagrania, które mogły wzbudzić strach i poczucie zagrożenia wśród wielu osób - dodaje Barbara Sobieszek.

Zatrzymany 19-latek trafił do aresztu Źródło zdjęcia: KPP w Nowym Tomyślu

Postępowanie prokuratorskie

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu uwzględnił wniosek i zdecydował, że 19-latek spędzi w areszcie trzy miesiące.

Mężczyzna odpowie za wywołanie nieuzasadnionej reakcji służb na rzekome zagrożenie życia i zdrowia. Za zarzucane czyny grozi do 15 lat więzienia.