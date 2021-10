Przewoził obcokrajowców, po wypadku na A2 uciekł. Zarzuty i areszt dla kierowcy

Vasylowi R. grozi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznaje się do spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jak podaje prokuratura, twierdzi, że do wypadku doszło, bo ktoś zajechał mu drogę. Za to przyznał się do przemytu ludzi. - Przyznał się do tego, ale złożył wyjaśnienia, która nie korespondują z naszymi ustaleniami na tym etapie postępowania – powiedział Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.