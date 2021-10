Przewoził obcokrajowców, po wypadku na A2 uciekł. Kierowca z zarzutami

Autem dostawczym wiózł kilkunastu cudzoziemców, a gdy pojazd wywrócił się na A2 pod Nowym Tomyślem (woj. wielkopolskie), uciekł. Policjanci zatrzymali kierowcę kilka godzin po zdarzeniu. Mężczyzna właśnie usłyszał zarzuty. Vasyl R. przyznał się do przemytu ludzi, ale nie do spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Vasylowi R. grozi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznaje się do spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Za to przyznał się do przemytu ludzi. Jak dowiedział się jednak reporter TVN24, wersja, którą Vasyl R. przedstawił w zeznaniach, dotycząca jego udziału w przemycie Irakijczyków i Turków nie pokrywa się z tym, co mówią cudzoziemcy.