Poznań Według śledczych za śmierć 13-letniej Wiktorii odpowiada jej 15-letni kolega. Sprawą zajął się sąd Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Nowy Tomyśl (Wielkopolska) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu rozpoczęła się sprawa Aleksandra S. Dziennikarze nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu. Wiadomo, że nastolatek został doprowadzony do sądu.

Początkowo przypuszczali, że to samobójstwo

Wiktoria wyszła z domu 3 marca 2025 roku późnym popołudniem. Miała pójść na spotkanie z kolegą. Dziewczyna nie wróciła do wieczora, ruszyły poszukiwania. Wiktorię znaleziono kilka godzin później. Ciało nastolatki znajdowało się w pobliskim lesie.

Jak podawały wówczas lokalne media, wstępnie za przyczynę śmierci przyjęto targnięcie się na swoje życie.

Wiktoria miała 13 lat Źródło zdjęcia: "Uwaga!" TVN

- Pojawiły się wątpliwości, co do powodów, dla których ta dziewczynka mogłaby chcieć popełnić samobójstwo. Po prostu takich powodów nie było. To było bardzo dziwne - mówił Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

I dodał: - Kiedy nabraliśmy podejrzeń, że możemy mieć do czynienia z zabójstwem i próbą ukrycia tego faktu poprzez upozorowanie samobójstwa zawiadomiliśmy Prokuraturę Okręgową w Poznaniu.

Wątpliwości pojawiły się również podczas sekcji zwłok. - Biegła powiedziała, że nie wyklucza udziału osób trzecich w mechanizmie śmierci. Ustalono, że związek z jej śmiercią ma obecnie 15-letni chłopiec. Przebywa w schronisku dla nieletnich - tłumaczył w maju 2026 roku Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Ciało dziewczyny znaleziono w pobliskim lesie Źródło zdjęcia: "Uwaga!" TVN

Aleksander S. i Wiktoria kolegowali się. Chłopak został zatrzymany 24 marca 2026 roku. Śledczy ustalili, że to właśnie on spotkał się z Wiktorią w dniu jej śmierci.

- Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić dziecku. A to jedno i drugie było dzieckiem - mówiła w "Uwaga!" TVN matka Wiktorii.

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